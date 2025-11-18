Орбан сравнил новый транш Украине на €140 млрд с ящиком водки для алкоголика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование Украины. В соцсети Х он сообщил, что получил от неё письмо с просьбой государствам ЕС выделить дополнительные средства Киеву.

По данным СМИ, фон дер Ляйен предлагает три варианта помощи на общую сумму около 140 миллиардов евро: грантовую поддержку, кредит за счёт заимствований ЕС и кредит из средств, замороженных на российских счетах. Орбан отметил, что просьба прозвучала на фоне коррупционных скандалов на Украине и отсутствия требований к усилению контроля за расходами.

Премьер подчеркнул, что считает такое финансирование бессмысленным и сравнил его с попыткой поощрить вредную привычку.

«Всё это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему ещё один ящик водки», — заключил Орбан.

Как сообщал Life.ru, в том же письме глава Еврокомиссии предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026 и 2027 годах. Это составит не менее 45 миллиардов евро ежегодно. В письме указано, что общий объём поддержки за два года должен достичь 90 миллиардов евро, если конфликт завершится в 2026 году.