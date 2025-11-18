Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 05:22

Орбан сравнил новый транш Украине на €140 млрд с ящиком водки для алкоголика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование Украины. В соцсети Х он сообщил, что получил от неё письмо с просьбой государствам ЕС выделить дополнительные средства Киеву.

По данным СМИ, фон дер Ляйен предлагает три варианта помощи на общую сумму около 140 миллиардов евро: грантовую поддержку, кредит за счёт заимствований ЕС и кредит из средств, замороженных на российских счетах. Орбан отметил, что просьба прозвучала на фоне коррупционных скандалов на Украине и отсутствия требований к усилению контроля за расходами.

Премьер подчеркнул, что считает такое финансирование бессмысленным и сравнил его с попыткой поощрить вредную привычку.

«Всё это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему ещё один ящик водки», — заключил Орбан.

В Париже заявили об истерике в Бельгии из-за просьбы фон дер Ляйен помогать Киеву
В Париже заявили об истерике в Бельгии из-за просьбы фон дер Ляйен помогать Киеву

Как сообщал Life.ru, в том же письме глава Еврокомиссии предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026 и 2027 годах. Это составит не менее 45 миллиардов евро ежегодно. В письме указано, что общий объём поддержки за два года должен достичь 90 миллиардов евро, если конфликт завершится в 2026 году.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Виктор Орбан
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar