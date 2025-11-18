Россия и США
18 ноября, 08:17

Раскрыт «катастрофический» прогноз Нострадамуса на конец 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuri Turkov

Британское издание Mirror опубликовало интерпретацию пророчеств Нострадамуса, в которых французский астролог якобы предсказывал серию катастрофических событий в конце 2025 года — от новой пандемии до начала войны в Европе.

По данным издания, Нострадамус писал о «смертоносной эпидемии», сравнимой с чумой, и «конце долгой войны», который может касаться конфликта на Украине. При этом астролог намекал, что завершение одного противостояния совпадёт с началом другого — уже на территории Великобритании.

В Mirror отмечают цитату из его стихов:

«Долгой войной всё войско истощено, так что нет денег на содержание солдат; вместо золота и серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны».

Кроме того, в текстах упоминается «воздвижение трона Англии», после чего на её флангах «начнутся жестокие войны».

Среди других мрачных предсказаний — падение метеорита на Землю и даже приход к власти «правителя водных существ». Mirror утверждает, что до Нового года Землю «может поразить астероид, который уничтожит всё живое».

А ранее Калмыцкая шаманка оценила предсказание о войне НАТО с Россией и удивила своим прогнозом.

Марина Фещенко
