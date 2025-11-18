Раскрыт «катастрофический» прогноз Нострадамуса на конец 2025 года
Британское издание Mirror опубликовало интерпретацию пророчеств Нострадамуса, в которых французский астролог якобы предсказывал серию катастрофических событий в конце 2025 года — от новой пандемии до начала войны в Европе.
По данным издания, Нострадамус писал о «смертоносной эпидемии», сравнимой с чумой, и «конце долгой войны», который может касаться конфликта на Украине. При этом астролог намекал, что завершение одного противостояния совпадёт с началом другого — уже на территории Великобритании.
В Mirror отмечают цитату из его стихов:
«Долгой войной всё войско истощено, так что нет денег на содержание солдат; вместо золота и серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны».
Кроме того, в текстах упоминается «воздвижение трона Англии», после чего на её флангах «начнутся жестокие войны».
Среди других мрачных предсказаний — падение метеорита на Землю и даже приход к власти «правителя водных существ». Mirror утверждает, что до Нового года Землю «может поразить астероид, который уничтожит всё живое».
