Эксперт в сфере образования не оценил идею сократить летние каникулы до двух месяцев

Разрыв между графиком родителей и детей существует круглый год, а не только летом, напомнил независимый эксперт в сфере образования Борис Деревягин, комментируя идею сократить летние каникулы до двух месяцев. Он отметил, что стандартный рабочий день родителей занимает около десяти часов против шестичасовой учёбы школьников, что создаёт проблему ежедневной безнадзорности. Так что предлагаемое сокращение каникул лишь перекладывает на школу функции присмотра за несовершеннолетними.

Международные исследования показывают, что сокращение каникул не улучшает успеваемость, а повышает уровень нервозности учащихся, подчеркнул специалист, указав на альтернативное решение — развитие сети доступных досуговых программ и создание бесплатных летних лагерей при школах на принципах добровольности посещения. Он также указал, что ключевая проблема — не длительность каникул, а их содержательное наполнение.

«Ключ — в создании среды для социально полезной деятельности, выстроенной по моделям Макаренко или Сороки-Росинского. Именно там, где ребёнок видит реальный результат своего труда и чувствует свою нужность, у него просыпается подлинный интерес к знаниям как к инструменту», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой сократить летние школьные каникулы до двух месяцев. Однако эту идею забраковали из-за рисков для здоровья школьников.