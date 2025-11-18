В Кремле сделали заявление о переговорах с летящим в Турцию Зеленским

Украинская сторона не передавала официального ответа на мирные инициативы России и не подтверждала готовность возобновить переговорный процесс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.

«Нет, пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, [Владимир] Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле», — пояснил представитель Кремля.

По его оценке, речь идёт о предстоящих переговорах украинского политика с турецкими партнёрами при возможном участии спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Песков подчеркнул, что российская сторона будет внимательно следить за результатами стамбульских консультаций.