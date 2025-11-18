Россия и США
18 ноября, 10:05

Песков: Поставки Киеву истребителей Rafale не изменят ситуацию на поле боя

Обложка © ТАСС / EPA

Поставки Киеву французских самолётов Rafale не изменят ситуацию на поле боя. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие бы самолёты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это положение видят все военные эксперты.

Кремль счёл Макрона разжигателем войны из-за 100 истребителей Rafale для Украины
Dassault Rafale («Дассо Рафаль») — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Первый полёт совершил в 1986 году. На вооружение принят в 2004-м.

Напомним, накануне Зеленский посетил Францию для заключения «исторического военного соглашения» о поставках истребителей Rafale. Договор будет действовать 10 лет, однако в этот раз Незалежной придётся платить за военные самолёты.

