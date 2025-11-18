Экономист объяснила, как пенсионерам не потерять законные выплаты

По словам депутата Госдумы Валерия Тумина, некоторые пенсионные выплаты могут быть недоступны, если пенсионер не подаст соответствующее заявление. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова разъяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие именно выплаты требуют обращения.

Проданова отметила, что в российской пенсионной системе предусмотрены как автоматические начисления, так и выплаты, требующие личного заявления. Без обращения в Социальный фонд России (СФР) или многофункциональный центр (МФЦ), потенциальный получатель не сможет получить причитающиеся ему средства, даже если формально имеет на это право.

«Заявительный характер носят такие выплаты, как федеральная и региональная социальные доплаты до прожиточного минимума (ФСД / РСД): назначается, если суммарный доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума; а также надбавка к пенсии за иждивенцев (до 2969 рублей на каждого): выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (дети, инвалиды и другие)», — пояснила специалист.

Также, заявление обязательно для оформления специальных профессиональных доплат, предназначенных для пенсионеров, работавших по определённым профессиям, например, для членов экипажей гражданской авиации или работников угольной промышленности. Это, по словам эксперта, касается и других видов надбавок, например, за длительный стаж работы в сельской местности (30 лет и более), а также единовременных выплат из накопительной части пенсии.

Проданова добавила, что в Московской области действует ряд дополнительных региональных мер поддержки пенсионеров. К примеру, существует региональная надбавка к пенсии до уровня прожиточного минимума, установленного в размере 16,6 тыс. рублей на 2025 год.

Также предусмотрена ежемесячная компенсация в размере 1 тыс. рублей для одиноких пенсионеров старше 65 лет. При условии проживания в регионе более 10 лет, размер доплаты увеличивается таким образом, чтобы общий доход пенсионера достиг 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее пенсионеров в России предупредили о риске потерять часть законных выплат из-за недосмотра. В Госдуме отметили, что основная часть федеральных выплат для пенсионеров сегодня оформляется автоматически. Однако некоторые виды пособий по-прежнему требуют подачи отдельного заявления.