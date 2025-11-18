Россия и США
18 ноября, 13:42

Европе поставили жёсткое условие для возобновления переговоров с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / symbiot

Прямые переговоры между Москвой и Брюсселем в обозримом будущем маловероятны, уверен член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его мнению, Евросоюз сделал всё для их невозможности, разрушив ранее созданные механизмы взаимодействия.

Климов напомнил, что в середине 1990-х годов было заключено «Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве», на основе которого выстраивались системы взаимодействия министерств и ведомств РФ и ЕС, а также парламентские связи. Однако сейчас европейцы занимаются профанацией. Для перехода к реальным переговорам им следует начать с изменения своей политики.

«Что делают в Евросоюзе? Приглашают на посиделки всяких перебежавших туда иноагентов. То есть полная профанация. Всё организованное ранее они заморозили или разрушили, да ещё и наши деньги хотят украсть», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе так или иначе придётся в будущем начать вести переговоры с Россией и её лидером Владимиром Путиным. По мнению политика, европейским странам необходимо будет согласовать свои позиции для диалога с российским руководством.

Борис Эльфанд
