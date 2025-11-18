Военный эксперт раскрыл особенности нового российского робота «Солнцепёк-младший»

Армия России впервые применила роботизированный комплекс с тяжёлой огнемётной системой, получивший название «Солнцепёк-младший». Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал, что новая боевая машина создана на базе робототехнического комплекса «Курьер» с установленными пусковыми устройствами реактивных пехотных огнемётов «Шмель».

По его словам, основное отличие новой мини-ТОС от крупного «Солнцепёка» заключается в тактике применения — роботизированная платформа выходит на дистанцию поражения для удара по блиндажам и окопам противника, обеспечивая продвижение солдат к вражеским позициям. Это оружие локального действия, тогда как его старший аналог решает задачи на большей дальности с охватом обширных территорий.

Отдельно эксперт отметил эффективность комплекса, указав, что РПО «Шмель» способен поражать не только укрепления, но и лёгкую бронетехнику. Против танков термобарический огнемёт менее эффективен, однако может повредить установленные на броне приборы наблюдения и электронные системы.

«Мы видели множество примеров, когда из этих огнемётов уничтожались боевые машины пехоты и бронетранспортёры», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее российские военные впервые использовали в зоне СВО роботизированный комплекс ТОС «Солнцепёк-младший». Система удачно прошла тест на Сумском направлении, отработав по позициям ВСУ. Роботом можно управлять на расстоянии от 600 до 1000 метров.