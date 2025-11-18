Кривой крест, старый венок: Могила легенды советского кино Светланы Светличной разбивает сердце

На могиле стоит венок, установленный ещё год назад. Пластиковые цветы выцвели, потеряли форму и едва держатся на накренившемся кресте. Также рядом набросаны еловые ветки, но живых цветов практически нет. Ваза давно упала и в ней ещё видны высохшие небольшие букеты. Звезда «Бриллиантовой руки» при жизни часто говорила, что близкие вспоминают о ней, когда им нужны деньги. В свою очередь родственники назвали это неправдой и говорили, что якобы заявления актрисы связаны с развивающейся у неё деменцией.