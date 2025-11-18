Кривой крест, старый венок: Могила легенды советского кино Светланы Светличной разбивает сердце
Могила актрисы Светличной находится в жутком состоянии спустя год после её смерти
Гроб Светланы Светличной в Доме кино. Обложка © Life.ru
Могила российской актрисы Светланы Светличной на Троекуровском кладбище в Москве оказалась в неухоженном состоянии спустя год после её смерти. Издание АиФ узнало у работников кладбища, что никто не приходит «навестить» артистку.
На могиле стоит венок, установленный ещё год назад. Пластиковые цветы выцвели, потеряли форму и едва держатся на накренившемся кресте. Также рядом набросаны еловые ветки, но живых цветов практически нет. Ваза давно упала и в ней ещё видны высохшие небольшие букеты. Звезда «Бриллиантовой руки» при жизни часто говорила, что близкие вспоминают о ней, когда им нужны деньги. В свою очередь родственники назвали это неправдой и говорили, что якобы заявления актрисы связаны с развивающейся у неё деменцией.
Напомним, что звезда советского кино Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни 16 ноября 2024 года. Последние месяца она провела в московском хосписе. Близкие проводили артистку в последний путь 20 ноября прошлого года в московском Доме кино. Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
