СК отчитался о завершении расследования дела «кроссовочного короля» Ефремова*

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении блогера Никиты Ефремова*, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Уголовное дело передано для направления в суд.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Никиты Ефремова*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», — говорится в сообщении.

В рамках расследования был проведён значительный объём следственных действий: изъяты и проанализированы выписки с банковского счёта фигуранта, содержащие доказательства его причастности. Суд избрал для Ефремова* меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий. Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база.

Напомним, что блогер Ефремов* обвиняется в шести эпизодах ежемесячных переводов по тысяче рублей некой организации в период с сентября 2021 по февраль 2022 года. Он утверждает, что не знал о запрете этих операций. Его деловые партнёры — студенты РАНХиГС и МГУ — были допрошены как свидетели, претензий к ним не предъявлено. Ефремову* грозит до восьми лет колонии.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.