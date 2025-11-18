Риелторы просят Минздрав о психиатрическом освидетельствовании продавцов квартир

Российские риелторы намерены обратиться в Минздрав с инициативой создать единые правила психолого-психиатрического освидетельствования перед подписанием договора купли-продажи недвижимости. Об этом РИА Новости сообщили в Гильдии риелторов Москвы.

По словам экспертов, сейчас не существует инструмента, который позволял бы однозначно определить, действует ли продавец под давлением мошенников. При этом почти все сделки, совершённые в подобных обстоятельствах, впоследствии признаются недействительными.

До появления унифицированного механизма риелторы рекомендуют проводить проверку у двух специалистов — психолога и психиатра — в государственных медучреждениях в день заключения сделки.