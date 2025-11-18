Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 14:28

Риелторы просят Минздрав о психиатрическом освидетельствовании продавцов квартир

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские риелторы намерены обратиться в Минздрав с инициативой создать единые правила психолого-психиатрического освидетельствования перед подписанием договора купли-продажи недвижимости. Об этом РИА Новости сообщили в Гильдии риелторов Москвы.

По словам экспертов, сейчас не существует инструмента, который позволял бы однозначно определить, действует ли продавец под давлением мошенников. При этом почти все сделки, совершённые в подобных обстоятельствах, впоследствии признаются недействительными.

Квартира с «довеском»: В Мурманске прогремела история мошеннической сделки по мотивам Долиной
Квартира с «довеском»: В Мурманске прогремела история мошеннической сделки по мотивам Долиной

До появления унифицированного механизма риелторы рекомендуют проводить проверку у двух специалистов — психолога и психиатра — в государственных медучреждениях в день заключения сделки.

Ранее московская пенсионерка с психическим расстройством отказалась покидать квартиру после продажи, объяснив это тем, что в момент сделки стала жертвой мошеннических действий. А в Мурманске новая владелица квартиры вынуждена проживать на одной территории с бывшей хозяйкой жилья, которая отказалась освобождать помещение после завершения сделки купли-продажи.

Долина уверяет, что считала фиктивными сделки по продаже её квартиры
Долина уверяет, что считала фиктивными сделки по продаже её квартиры

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar