Риелторы просят Минздрав о психиатрическом освидетельствовании продавцов квартир
Обложка © Life.ru
Российские риелторы намерены обратиться в Минздрав с инициативой создать единые правила психолого-психиатрического освидетельствования перед подписанием договора купли-продажи недвижимости. Об этом РИА Новости сообщили в Гильдии риелторов Москвы.
По словам экспертов, сейчас не существует инструмента, который позволял бы однозначно определить, действует ли продавец под давлением мошенников. При этом почти все сделки, совершённые в подобных обстоятельствах, впоследствии признаются недействительными.
До появления унифицированного механизма риелторы рекомендуют проводить проверку у двух специалистов — психолога и психиатра — в государственных медучреждениях в день заключения сделки.
Ранее московская пенсионерка с психическим расстройством отказалась покидать квартиру после продажи, объяснив это тем, что в момент сделки стала жертвой мошеннических действий. А в Мурманске новая владелица квартиры вынуждена проживать на одной территории с бывшей хозяйкой жилья, которая отказалась освобождать помещение после завершения сделки купли-продажи.
