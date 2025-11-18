Россияне, попавшие в два ДТП в Египте, возвращаются домой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman
Часть россиян, оказавшихся в двух ДТП в Египте на прошлой неделе, уже покинули страну. Вернуться на родину смогли 16 из 32 пострадавших. Двенадцать человек остаются в отелях, а четверо продолжают лечение, сообщили РИА «Новости» в генконсульстве РФ в Хургаде.
«Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта, девять находятся в отелях и улетают согласно графикам отпусков, двое ещё проходят лечение в больницах», — рассказали в генконсульстве.
Что касается пятерых россиян, пострадавших в аварии в ночь на 14 ноября, то двое из них получили серьёзные травмы. Их состояние улучшилось после проведённых операций.
«Одна гражданка все ещё находится в тяжёлом состоянии из-за тяжести полученного увечья, другая после операции идёт на поправку, остальные трое выписаны», — добавили в генконсульстве.
Напомним, 11 ноября туристический автобус с 27 россиянами столкнулся с грузовиком на трассе Хургада — Каир в районе Рас-Гареба в провинции Красное море. В результате этого инцидента погибли два человека: водитель автобуса и гражданка России. В ночь на 14 ноября произошло второе ДТП в той же провинции, в котором пострадали пять россиян. Среди пострадавших также оказались два гражданина Азербайджана и один турист из Германии.
