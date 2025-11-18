Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 15:40

Россияне, попавшие в два ДТП в Египте, возвращаются домой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Часть россиян, оказавшихся в двух ДТП в Египте на прошлой неделе, уже покинули страну. Вернуться на родину смогли 16 из 32 пострадавших. Двенадцать человек остаются в отелях, а четверо продолжают лечение, сообщили РИА «Новости» в генконсульстве РФ в Хургаде.

«Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта, девять находятся в отелях и улетают согласно графикам отпусков, двое ещё проходят лечение в больницах», рассказали в генконсульстве.

Что касается пятерых россиян, пострадавших в аварии в ночь на 14 ноября, то двое из них получили серьёзные травмы. Их состояние улучшилось после проведённых операций.

«Одна гражданка все ещё находится в тяжёлом состоянии из-за тяжести полученного увечья, другая после операции идёт на поправку, остальные трое выписаны», — добавили в генконсульстве.

37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу
37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

Напомним, 11 ноября туристический автобус с 27 россиянами столкнулся с грузовиком на трассе Хургада — Каир в районе Рас-Гареба в провинции Красное море. В результате этого инцидента погибли два человека: водитель автобуса и гражданка России. В ночь на 14 ноября произошло второе ДТП в той же провинции, в котором пострадали пять россиян. Среди пострадавших также оказались два гражданина Азербайджана и один турист из Германии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar