«Я меркантильна»: Яровская рассказала, почему ушла от больного раком Лёвкина

Бывшая гражданская жена Владимира Лёвкина Алиса Яровская откровенно рассказала о причинах своего ухода от уже тяжело больного артиста. Свою историю модель представила в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Пара познакомилась в середине 2000-х годов, когда певец переживал разрыв со второй супругой. По словам Яровской, они много времени проводили вместе, посещая различные артистические тусовки. После того как в 2003 году у Левкина диагностировали онкологическое заболевание, она оставалась рядом и поддерживала его. Однако спустя семь лет отношения неожиданно завершились. Модель не устраивало, что музыкант стал недостаточно хорошо зарабатывать.

«Я слишком меркантильная женщина, а Володя маловато зарабатывал. Есть какой-то уровень жизни, который мне комфортен, ниже которого я бы не хотела опускаться», — призналась экс-возлюбленная Владимира Левкина.

Яровская осознавала, что разрыв стал для Левкина ударом, но при этом заявила, что не могла продолжать отношения из ложной жалости, чтобы не жить с постоянным чувством вины. После их расставания артист встретил свою четвёртую жену Марину, с которой прожил до конца дней.