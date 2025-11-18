Закладка атомного ледокола «Сталинград» является важным символическим событием, подчёркивающим уникальные технологические компетенции России. Об этом Life.ru заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя участие президента Владимира Путина в состоявшейся церемонии. Эксперт отметил, что Россия — единственная страна в мире, обладающая флотом атомных ледоколов, что служит доказательством её научных и промышленных достижений.

«Это очень важное, символическое событие. Дело в том, что, во-первых, только наша страна обладает такими компетенциями в строительстве атомных ледоколов, больше ни у какой страны нет подобного рода кораблей. Это большое достижение, технологическое, промышленное, научное достижение нашей страны», — рассказал политолог.

Он отметил, что к настоящему моменту наша страна уже построила несколько атомных ледоколов и продолжает строительство, что делает нас державой, обладающей уникальными технологиями. Во-вторых, мы — морская держава и наш президент в очередной раз это продемонстрировал, подчеркнул Шаповалов.

Благодаря Владимиру Владимировичу Путину произошло возрождение России в качестве ведущей морской державы. До 2035 года будет построено около тысячи различных судов, в том числе 130 с лишним кораблей, связанных с ледокольным оснащением Северного морского пути. Не только атомных ледоколов, но разных кораблей, связанных с ледокольным оснащением Северного морского пути, функции которых проходят сквозь льды. Владимир Шаповалов Политолог

В этом отношении необходимо подчеркнуть, что создание и развитие ледокольного флота напрямую связано с Северным морским путём, чрезвычайно важным прорывным проектом развития нашей страны. Северный морской путь — самый короткий морской путь между Азией и Европой, он в два раза короче морского пути вокруг Индии, южного морского пути. Северный морской путь обеспечивает нашей стране конкурентное преимущество, поскольку это наш морской путь. Его развитие позволяет России занимать лидирующие позиции в транспортировке грузов, товаров между Азией и Европой, а также в рамках всего российского пространства. Поскольку Северный морской путь — это не только межстрановой проект, но это также и очень важная артерия для соединения разных регионов России от Владивостока до Санкт-Петербурга, до Мурманска и Санкт-Петербурга.

«В этом отношении развитие Северного морского пути — это проект настоящего и будущего. Это стратегическая линия развития России, которая не только обеспечивает возможность интенсификации товарообменов, но также и обеспечивает развитие наших арктических территорий и освоение огромных ресурсов, которыми обладает арктический регион. И также здесь очень важно, что Арктика — это неотъемлемая часть России, и именно арктическим регионам сейчас прирастает наша страна. В этом будущее, залог лидерства и развития нашей страны», — заключил собеседник Life.ru.