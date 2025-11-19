Трамп объявил Саудовскую Аравию ключевым союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина, устроенного в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, сообщил, что отношения двух стран переходят на новый уровень. Он заявил, что Вашингтон формально закрепляет за Эр-Риядом статус главного союзника США вне НАТО.