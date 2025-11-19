«Что остается от этого дня?!» Макрона распекли за спектакль с Зеленским вокруг 100 Rafale
Депутат Европарламента Мариани назвал спектаклем сделку с Украиной по 100 Rafale
Сделка о передаче Украине 100 истребителей Rafale, подписанная президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, не накладывает юридических обязательств на стороны. Она также носит в большей степени показательный характер. Об этом заявил депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью РБК.
«Что остаётся от этого дня, который нам представляют как исторический? (...) Если хотите знать моё мнение — почти ничего. Почти ничего, кроме красивой постановки», — сказал он.
Мариани охарактеризовал соглашение как «удачную коммуникационную кампанию», направленную на поднятие имиджа Макрона и Зеленского, которого затронул крупный коррупционный скандал.
Ранее Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, в которое включены истребители Rafale. Уточняется, что данное соглашение, рассчитанное на десять лет, предусматривает многоэтапные поставки этих самолётов. В Кремле, комментируя планы Франции продать Украине 100 истребителей Rafale, заявили, что Париж продолжает политику вооружения киевского режима и разжигания военных настроений, не внося никакого вклада в достижение мира.
