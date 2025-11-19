Россия и США
19 ноября, 07:43

Bloomberg назвал условие «ЛУКойла» для продажи зарубежного бизнеса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Российская нефтяная компания «ЛУКойл», попавшая под американские санкции, решил продать свой международный бизнес. Но не по частям, а сразу всем пакетом. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что такой подход создаёт сложности, ведь потенциальные покупатели хотят приобрести только самые лакомые куски.

Администрация США хочет, чтобы активы компании ушли в руки американского покупателя. Это серьёзно сужает круг претендентов. Среди тех, кто изучает активы, — гиганты Exxon Mobil и Chevron, а также фонд Carlyle и компания из ОАЭ. Переговоры идут, но найти одного покупателя на весь пакет — задача непростая, говорится в статье.

Процесс может пойти в два этапа: сначала все купит финансовый посредник, а потом будет перепродавать по частям. На все про все у сторон есть время до 13 декабря — до этой даты разрешены сделки по продаже.

Часть зарубежных проектов «Лукойла» вывели из-под санкций США
Напомним, Минфин США в конце октября ввёл санкции против «ЛУКойла». Вашингтон объяснил это решение якобы отсутствием у «России заинтересованности в мирном процессе» по Украине. Москва, в свою очередь, считает такие меры незаконными.

Ранее «ЛУКойл» намеревался продать свои зарубежные активы международной энергетической компании Gunvor, однако в дело вмешался Минфин США, отказав в выдаче лицензии на ведение бизнеса, пока не завершён конфликт на Украине. В итоге трейдер отозвал своё предложение.

Никита Никонов
