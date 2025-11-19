Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

19 ноября, 08:03

В Госдуме разрабатывают законопроект о «захоронении плодов человека»

Русская православная церковь поддержала идею депутатов Госдумы полностью запретить экспорт репродуктивных тканей россиян. С таким заявлением выступил председатель патриаршей Комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов.

Он отметил, что даже после запрета суррогатного материнства для иностранцев вывоз эмбрионов и яйцеклеток за рубеж не остановился. «В настоящее время Россия продолжает торговать репродуктивным потенциалом страны», — заявил священник.

Также в Госдуме разрабатывается закон о захоронении плодов человека. По словам Лукьянова, это позволит отделить останки нерождённых младенцев от биологических отходов и улучшить статистику по прерыванию беременностей.

Инициатива по запрету экспорта репродуктивных тканей, включая эмбрионы и ооциты, была озвучена на XXVII Всемирном русском народном соборе. Ранее в России уже был введен запрет на суррогатное материнство для иностранцев.

Также Life.ru рассказывал, что в Русской Православной Церкви придумают молитву для женщин, которые планируют сделать аборт. Новый молебен будет звучать в храмах ежегодно 29 декабря. В этот день верующие вспоминают о тысячах вифлеемских младенцев, принявших смерть от царя Ирода.

Владимир Озеров
