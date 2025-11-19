Россия и США
Ермак заявил, что находится в Турции в составе делегации Зеленского

Обложка © kmu.gov.ua

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что прибыл в Турцию в составе официальной делегации. Соответствующее заявление он разместил в своём телеграм-канале.

«Прибыл в Турцию в составе делегации во главе с Владимиром Зеленским. Все запланированные встречи проходят по расписанию и в рабочей атмосфере», — написал Ермак.

При этом ранее в Британии заявили, что глава ОПУ якобы полетел в Лондон на встречу с послом Украины Валерием Залужным, чтобы предложить ему пост президента Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может отстранить с должности главы Офиса президента Украины Андрея Ермака уже в четверг, 20 ноября. Сообщается, что среди возможных кандидатов на этот пост рассматривается экс-посол Украины в США Оксана Маркарова. Причина — коррупционный скандал, в котором фигурируют многие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе и Ермак.

