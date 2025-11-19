Ермак заявил, что находится в Турции в составе делегации Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что прибыл в Турцию в составе официальной делегации. Соответствующее заявление он разместил в своём телеграм-канале.

«Прибыл в Турцию в составе делегации во главе с Владимиром Зеленским. Все запланированные встречи проходят по расписанию и в рабочей атмосфере», — написал Ермак.

При этом ранее в Британии заявили, что глава ОПУ якобы полетел в Лондон на встречу с послом Украины Валерием Залужным, чтобы предложить ему пост президента Украины.