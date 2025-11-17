Раскрыт сказочный псевдоним Ермака в скандальных «плёнках Миндича»

Глава ОП Украины Андрей Ермак фигурирует на плёнках Миндича под кодовым названием Али-Баба. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По версии Железняка, псевдоним образован от инициалов Ермака — АБ (Андрей Борисович). Нардеп утверждает, что глава ОП был в теме всех коррупционных схем бизнесмена Тимура Миндича, а также лично курировал давление на антикоррупционные органы, чтобы те не докопались до правды.

Железняк также обвинил главу Офиса президента в противодействии реформам и срыве расследований НАБУ. Нардеп потребовал отставки Ермака, но выразил сомнение, что Владимир Зеленский предпримет такой шаг.