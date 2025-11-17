Раскрыт сказочный псевдоним Ермака в скандальных «плёнках Миндича»
Обложка © ТАСС / АР
Глава ОП Украины Андрей Ермак фигурирует на плёнках Миндича под кодовым названием Али-Баба. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.
По версии Железняка, псевдоним образован от инициалов Ермака — АБ (Андрей Борисович). Нардеп утверждает, что глава ОП был в теме всех коррупционных схем бизнесмена Тимура Миндича, а также лично курировал давление на антикоррупционные органы, чтобы те не докопались до правды.
Железняк также обвинил главу Офиса президента в противодействии реформам и срыве расследований НАБУ. Нардеп потребовал отставки Ермака, но выразил сомнение, что Владимир Зеленский предпримет такой шаг.
Напомним, что вертикаль власти Зеленского пошатнулась, когда против «его кошелька» Тимура Миндича развернули антикоррупционное расследование. НАБУ сообщило, что он и его приближённые отмыли около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Миндич сбежал из страны прямо перед началом обысков, с чем ему помог лично Зеленский. В итоге рейтинг главаря киевского режима за неделю обрушился на 40%. А в Европе подумывают отказаться от финансирования Украины из-за коррупционного скандала.
