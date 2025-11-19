Украинцы чувствуют себя обманутыми из-за Миндича, заявили в СВР
Обложка © djc.com.ua
На Украине нарастает чувство разочарования и предательства из-за коррупционного скандала вокруг соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, что подрывает веру граждан в скорое вступление страны в Европейский союз. Такие данные содержатся в докладах европейских дипломатов и разведчиков, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан «чувствуют себя преданными» после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу «Миндича и компании». Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС», — говорится в сообщении.
Напомним, Life.ru писал о начале антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича. Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), его окружение занималось отмыванием около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Бизнесмен Миндич, чья квартира, по данным источников, использовалась как штаб Зеленского и площадка для встреч фигурантов коррупционных дел, покинул Украину прямо перед обысками. На этом фоне европейские партнёры выражают обеспокоенность тем, что разразившийся скандал способен осложнить дальнейшее предоставление финансовой помощи Киеву.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.