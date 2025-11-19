На Украине нарастает чувство разочарования и предательства из-за коррупционного скандала вокруг соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, что подрывает веру граждан в скорое вступление страны в Европейский союз. Такие данные содержатся в докладах европейских дипломатов и разведчиков, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан «чувствуют себя преданными» после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу «Миндича и компании». Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС», — говорится в сообщении.

Напомним, Life.ru писал о начале антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича. Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), его окружение занималось отмыванием около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Бизнесмен Миндич, чья квартира, по данным источников, использовалась как штаб Зеленского и площадка для встреч фигурантов коррупционных дел, покинул Украину прямо перед обысками. На этом фоне европейские партнёры выражают обеспокоенность тем, что разразившийся скандал способен осложнить дальнейшее предоставление финансовой помощи Киеву.