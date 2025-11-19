Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 09:37

Песков: ЕС суетится, чувствуя «коррупционную токсичность» Киева

Обложка © Life.ru

Европейские страны на фоне коррупционного скандала на Украине испытывают «токсичность» киевского режима и демонстрируют суетливые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они, очевидно, испытывают серьёзный дискомфорт», — сказал Песков.

По его словам, Москва фиксирует «много суетливых действий» со стороны европейских стран вокруг этой темы.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — добавил представитель Кремля.

«Сиамские близнецы в коррупции»: Зеленский может убрать Ермака, но при одном условии
Заявление прозвучало на фоне сообщений о громких коррупционных расследованиях на Украине и отменённых встречах американских представителей с Киевом.

Захарова обвинила Евросоюз в соучастии в коррупции на Украине
