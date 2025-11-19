Светлана Абрамова назначена главным тренером сборной России по лёгкой атлетике
Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Министр спорта Михаил Дегтярёв утвердил Светлану Абрамову на посту главного тренера сборной России по лёгкой атлетике. Соответствующее распоряжение он опубликовал в своём телеграм-канале.
«Подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Её кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября», — написал Дегтярёв.
Он отметил, что Абрамова является заслуженным тренером России и опытным управленцем, обладающим глубоким пониманием тренировочного процесса. На протяжении более десяти лет она курировала работу сборной по прыжкам с шестом, создав эффективную систему подготовки, в рамках которой воспитала призёра Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову.
«Уверен, что её управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперёд», — заключил министр.
