Все билеты на дерби «Спартака» и ЦСКА проданы

Московский «Спартак» полностью исчерпал запас билетов на предстоящее 22 ноября принципиальное противостояние с ЦСКА в рамках чемпионата России. О том, что на стадионе будет аншлаг, сообщила пресс-служба красно-белых в своём официальном телеграм-канале.

«На дерби с ЦСКА будет аншлаг! «Спартак» реализовал все билеты на домашний матч — в пятый раз в 2025 году», — сообщила пресс-служба «красно-белых».

Матч «Спартака» и ЦСКА начнётся в субботу в 16:45 мск. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 25 очками. Армейцы идут вторыми с 33 (имеют столько же, сколько и лидер «Краснодар»). Ранее «Спартак» покинул главный тренер Деян Станкович. По информации СМИ, серб не справился с ролью лидера раздевалки, а переломный момент наступил ещё весной, когда тренер публично возложил вину за поражения на игроков. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Вадима Романова.