19 ноября, 12:45

Армия России отражает атаки ВСУ у границ с Украиной, заявил военный эксперт

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Тяжёлые позиционные бои в приграничных районах возникают из-за отсутствия сплошной зоны безопасности вдоль всей линии соприкосновения, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ не везде продвинулись на территорию Сумской области, ограничиваясь на некоторых участках ответными действиями на обстрелы ВСУ.

Армия России мощным ударом разнесла военную базу с бункерами ВСУ на Западе Украины
Армия России мощным ударом разнесла военную базу с бункерами ВСУ на Западе Украины

Аналогичная ситуация наблюдается на границе Черниговской области и Брянщины. Однако после изгнания с территории Курской области украинские военные более не предпринимают попыток проникновения на российскую территорию. Военный эксперт отметил, что Армия России использует артиллерию, которая способна поражать цели на расстоянии до 30-120 километров. По его оценке, текущая оперативная обстановка определяется выборочным созданием буферных зон.

«Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Песков: ВС России отражают попытки ВСУ наносить удары западным оружием
Песков: ВС России отражают попытки ВСУ наносить удары западным оружием

Напомним, утром 19 ноября сообщалось, что на участке российско-украинской границы продолжаются тяжёлые позиционные бои с участием российской группировки войск «Север». Активные боевые действия затронули территории вдоль границы Курской и Сумской областей. С российской территории по позициям ВСУ был нанесён мощный артиллерийский удар.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
