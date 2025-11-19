Тяжёлые позиционные бои в приграничных районах возникают из-за отсутствия сплошной зоны безопасности вдоль всей линии соприкосновения, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ не везде продвинулись на территорию Сумской области, ограничиваясь на некоторых участках ответными действиями на обстрелы ВСУ.

Аналогичная ситуация наблюдается на границе Черниговской области и Брянщины. Однако после изгнания с территории Курской области украинские военные более не предпринимают попыток проникновения на российскую территорию. Военный эксперт отметил, что Армия России использует артиллерию, которая способна поражать цели на расстоянии до 30-120 километров. По его оценке, текущая оперативная обстановка определяется выборочным созданием буферных зон.

«Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Напомним, утром 19 ноября сообщалось, что на участке российско-украинской границы продолжаются тяжёлые позиционные бои с участием российской группировки войск «Север». Активные боевые действия затронули территории вдоль границы Курской и Сумской областей. С российской территории по позициям ВСУ был нанесён мощный артиллерийский удар.