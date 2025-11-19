Риелтор объяснил, как будет работать штаб по защите покупателей жилья от мошенников

В России начал работу оперативный штаб по защите прав покупателей недвижимости после участившихся случаев аннулирования сделок купли-продажи жилья. Как пояснил почётный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, основными задачами новой структуры станут информационная поддержка граждан, сбор статистики и разработка рекомендаций для предотвращения мошеннических схем.

Эксперт подчеркнул, что хотя СМИ уже системно освещают проблему, принимаемые меры носят точечный характер, поэтому необходима разработка комплексного подхода, который существенно ограничит возможности мошенников на рынке недвижимости. Важным шагом в этом направлении станут решения Верховного суда РФ.

«Мы ждем решения Верховного Суда по ряду этих дел, которые, по сути, носят признак мошенничества и недобросовестности продавца. Для того, чтобы можно было эту судебную практику, рекомендации и стандарты уже тиражировать на судебные инстанции», — отметил риелтор в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее РГР приступила к работе нового оперативного штаба, главной задачей которого станет защита граждан от мошеннических схем при покупке жилья. Как пояснили в штабе, поводом для создания структуры стал рост случаев, особенно в регионах, когда продавцы, часто действуя под влиянием мошенников, после получения денег пытаются через суд оспорить уже завершённые сделки и вернуть себе проданное жильё.