Политический кризис на Украине не приведёт к досрочной отставке Владимира Зеленского, поскольку ключевые игроки заинтересованы сохранить его как фигуру, на которую можно возложить ответственность за окончательное поражение. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Если бы у террористической организации «Украина» были хоть малейшие шансы сохраниться хотя бы в нынешнем своём размере или хотя бы, отдав всё левобережье, тогда Зеленского бы убрали как можно скорей», — заявил парламентарий.

Тем не менее поражение Украины становится неизбежным, а потому заинтересованные стороны предпочитают сохранять Зеленского у власти до завершающего этапа конфликта, чтобы переложить на него всю ответственность за крах государственности без компрометации других политических сил. Однако в конце концов Зеленский будет ликвидирован.

«Он слишком много накопил компромата и слишком многих может потянуть с собой за решётку, если останется жив. Но сделать это постараются в самый последний момент, когда процесс будет завершаться и можно будет вину за все этапы этого процесса свалить именно на Зеленского», — цитирует эрудита сайт MK.ru.

По его словам, Зеленского «утопят» в последний момент — под конец ликвидации Украины.

Ранее Анатолий Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину. По его словам, президент США Дональд Трамп не хочет портить отношения с Россией, тем не менее, не ему решать, когда закончится СВО. А поскольку цели СВО не совместимы с сохранением «террористической организации под названием Украина», её нужно «ликвидировать полностью», подчеркнул депутат ГД РФ.