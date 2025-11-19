Россия и США
19 ноября, 14:11

Зеленского предупредили о большой угрозе после отказа Уиткоффа от встречи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza

Решение спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа отменить встречу с Владимиром Зеленским свидетельствует о серьёзных политических рисках для главы киевского режима, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он связал этот шаг с резким изменением графика зарубежных поездок Андрея Ермака.

«Перед отменой встречи с Зеленским США отказались принять Ермака. <...> Есть предположение, что он не собирается в ближайшее время возвращаться в Киев. То же самое мы видим и с Зеленским, с которым отказался встречаться Уиткофф», — отметил парламентарий.

По словам депутата, отмена встреч, а также активизация Национального антикоррупционного бюро Украины указывают на возникновение большой угрозы для команды Зеленского. Собеседник NEWS.ru полагает, что сложившаяся ситуация связана с внутренней политической борьбой в США на фоне приближающихся промежуточных выборов.

«Я думаю, это влияет на встречи и политику, проводимую администрацией Белого дома, в том числе с командой Зеленского», — заключил депутат ГД РФ.

Напомним, по данным Axios, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отменил запланированную поездку в Турцию, где должен был провести встречу с Владимиром Зеленским. Позднее появились сообщения о том, что отменена также встреча с Андреем Ермаком.

