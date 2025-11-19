Западные политические элиты годами знали о системной коррупции на Украине, но продолжали финансирование, поскольку конфликт приносит выгоду правящим кругам, заявил полковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен. По его словам, вопрос о причинах начала расследования НАБУ только сейчас остаётся без ответа.

Полковник армии США заявил, что на Западе годами знали о коррупции на Украине. Видео © Пятый канал

«Мы знаем, что коррупция [на Украине] была. Мы знали об этом годами», — цитирует американского эксперта Пятый канал.

Он не исключил, что в ходе расследований могут быть обнаружены доказательства получения откатов высокопоставленными лицами на Западе, что объясняет их незаинтересованность в прекращении конфликта. Однако западные страны не прекратят финансовую поддержку Украины даже после публичного разоблачения коррупционных схем, полагает Расмуссен.

Политолог констатировал, что продолжающееся финансирование Украины происходит в ущерб интересам западных обществ, страдающих от роста цен, сокращения социальных программ и дороговизны энергоресурсов. По его оценке, правящая элита демонстрирует полное безразличие к проблемам собственных граждан, преследуя исключительно корыстные интересы.

«Пустая трата денег, особенно когда их собственное общество страдает от высоких цен, урезания медицины, соцпрограмм, дорогой энергии. Но элитам на это плевать», — возмутился офицер.