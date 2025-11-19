Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 13:51

Полковник армии США в отставке заявил, что на Западе годами знали о коррупции на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Западные политические элиты годами знали о системной коррупции на Украине, но продолжали финансирование, поскольку конфликт приносит выгоду правящим кругам, заявил полковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен. По его словам, вопрос о причинах начала расследования НАБУ только сейчас остаётся без ответа.

Полковник армии США заявил, что на Западе годами знали о коррупции на Украине. Видео © Пятый канал

«Мы знаем, что коррупция [на Украине] была. Мы знали об этом годами», — цитирует американского эксперта Пятый канал.

Он не исключил, что в ходе расследований могут быть обнаружены доказательства получения откатов высокопоставленными лицами на Западе, что объясняет их незаинтересованность в прекращении конфликта. Однако западные страны не прекратят финансовую поддержку Украины даже после публичного разоблачения коррупционных схем, полагает Расмуссен.

Умеров может быть «кротом» США, работающим против коррупционера Зеленского
Умеров может быть «кротом» США, работающим против коррупционера Зеленского

Политолог констатировал, что продолжающееся финансирование Украины происходит в ущерб интересам западных обществ, страдающих от роста цен, сокращения социальных программ и дороговизны энергоресурсов. По его оценке, правящая элита демонстрирует полное безразличие к проблемам собственных граждан, преследуя исключительно корыстные интересы.

«Пустая трата денег, особенно когда их собственное общество страдает от высоких цен, урезания медицины, соцпрограмм, дорогой энергии. Но элитам на это плевать», — возмутился офицер.

Трампа обвинили в игнорировании коррупции на Украине ради собственных амбиций
Трампа обвинили в игнорировании коррупции на Украине ради собственных амбиций

Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar