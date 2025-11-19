Картаполов: Трампа слушать — себя не уважать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Слепо доверять всему, что говорят президент США Дональд Трамп и другие западные политики, означает себя не уважать. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов — о Трампе. Видео © Life.ru
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Штаты не намерены помогать Киеву в ведении боевых действий против РФ, однако запуск ракет ATACMS по Воронежу со стороны ВСУ свидетельствует о том, что к этому приложили руку американские специалисты.
По словам Картаполова, стоит скептически относиться к заявлениям главы Белого дома и других западных политиков.
«Трампа слушать — себя не уважать. Надо слушать Владимира Владимировича Путина, тогда всё будет хорошо», — сказал он.
ВСУ не применяли американские ракеты ATACMS с января 2025 года, однако вчера вечером они попробовали обстрелять ими Воронежскую область. Впрочем, российские силы ПВО справились, сбив все четыре цели. В ответ ВС РФ нанесли удар по месту дислокации пусковых установок в Харьковской области. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.
