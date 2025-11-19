Слепо доверять всему, что говорят президент США Дональд Трамп и другие западные политики, означает себя не уважать. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов — о Трампе. Видео © Life.ru

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Штаты не намерены помогать Киеву в ведении боевых действий против РФ, однако запуск ракет ATACMS по Воронежу со стороны ВСУ свидетельствует о том, что к этому приложили руку американские специалисты.

По словам Картаполова, стоит скептически относиться к заявлениям главы Белого дома и других западных политиков.

«Трампа слушать — себя не уважать. Надо слушать Владимира Владимировича Путина, тогда всё будет хорошо», — сказал он.