19 ноября, 15:30

Картаполов: Трампа слушать — себя не уважать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Слепо доверять всему, что говорят президент США Дональд Трамп и другие западные политики, означает себя не уважать. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов — о Трампе. Видео © Life.ru

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Штаты не намерены помогать Киеву в ведении боевых действий против РФ, однако запуск ракет ATACMS по Воронежу со стороны ВСУ свидетельствует о том, что к этому приложили руку американские специалисты.

По словам Картаполова, стоит скептически относиться к заявлениям главы Белого дома и других западных политиков.

«Трампа слушать — себя не уважать. Надо слушать Владимира Владимировича Путина, тогда всё будет хорошо», — сказал он.

«Отморозки»: Эксперт призвал власти США обратить внимание на удар ATACMS по Воронежу
ВСУ не применяли американские ракеты ATACMS с января 2025 года, однако вчера вечером они попробовали обстрелять ими Воронежскую область. Впрочем, российские силы ПВО справились, сбив все четыре цели. В ответ ВС РФ нанесли удар по месту дислокации пусковых установок в Харьковской области. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.

