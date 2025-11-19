Соседов увидел в расстёгнутой ширинке Диброва ключик к популярности

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандале вокруг Дмитрия Диброва, который попал в объективы камер с расстёгнутой ширинкой. В отличие от коллег, осуждающих происходящее или защищающих телеведущего, Соседов увидел в инциденте не ущерб репутации, а — наоборот — удачный медиаповод.

По словам критика, подобные истории в современной медиасреде нередко становятся «инструментом роста», поскольку дают обсуждение, трафик и внимание аудитории.

«Общественный скандал сегодня — это просмотры, рейтинги и реклама. Я думаю, мы Диму еще увидим в значимых, может быть, даже социальных передачах. Это толчок к успеху, который не закроет ему двери на телевидение, а сыграет в плюс», — отметил Соседов.

Он также выразил уверенность, что никакие санкции для телеведущего не последуют и, более того, шум вокруг инцидента может заинтересовать крупных вещателей.

«Мне кажется, он не потеряет в публичности. Наоборот, его быстрее возьмут в какую-нибудь программу на федеральный канал. Аудитория будет возмущаться, писать о безобразии, просить закрыть канал. Телевизионщикам это на руку», — добавил Соседов в беседе с изданием «Абзац».

Справка: что известно о Диброве и как разгорелся скандал

Дмитрий Дибров — один из самых узнаваемых телевизионщиков России, журналист, продюсер и многолетний ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В разные годы он работал на РТР, ТВ-6, НТВ и РЕН ТВ, известен волевым стилем ведения эфиров, яркими высказываниями и умением создавать резонанс вокруг любого эфира.