Нарколог раскрыл, как родным поддержать человека, страдающего от алкоголизма

В тисках алкоголизма страдает не один человек — заживо погребается вся семья. Это не просто болезнь, а чёрная дыра, которая вытягивает свет из каждого угла дома. Тревога жены, бессонные ночи, ожидание светлых дней. Гложущая вина матери, что ищет в каждом пустом флаконе надежду, что это не алкоголь. Испуганные глаза ребёнка, в которых отражается искажённый лик самого дорогого человека. Что делать в такой ситуации, рассказал Life.ru врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

Это — коллективный недуг, «рентгенограмма» которого показывает трещины в самой основе отношений. Лечить здесь нужно не пациента, а всю «семейную концепцию», анализировать взаимоотношения и предлагать помощь психолога. Уговорить? Да. Но не требовать, «ультимативно». Любое давление — лишь кирпич в стене его отрицания. Андрей Тюрин Врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед»

Ваша задача — не штурмовать эту стену с криком, а тихо найти потайную дверь. Такой дверью может стать единственный разговор, к которому нужно подготовиться, как к главной миссии своей жизни.

Ваше оружие — не упрёки, а безмолвные свидетельства самой жизни, собранные в «дневник падения». Это не оружие для атаки, а горькие реликвии былого благополучия.

Шлейф стыда, что тянется за ним, не ваш внутренний стыд, а тот, что читается в глазах соседей — от сочувственного до брезгливого, говорит врач. Эти взгляды — словно иглы, впивающиеся в вас при каждой встрече.

Долги

Не как цифры в кошельке, а как свидетельство нравственного обвала. Те унизительные минуты, когда к вам, а не к нему, приходят за возвратом денег, занятых «до завтра» в подъезде. Это уже не его частный провал — это ваш общий фасад, покрытый трещинами.

Разрушенное доверие детей

Молчаливый укор в их глазах, когда они приносят из школы не двойку по арифметике, а стыд за отца, которого все видели «таким».

«Соберите эти факты. И дождитесь часа тишины — того редкого мифа, когда он трезв, подавлен и беззащитен. Тогда, без обвинений, станьте для него зеркалом. Не кричите: «Ты нас опозорил!», а покажите отражение: «Посмотри, к каким последствиям привела болезнь», — поясняет эксперт.

В тот миг, когда в его глазах вы увидите не вспышку гнева, а проблеск осознания — произнесите самое главное: «Эта проблема — не твоя одинокая крепость. Это наша общая стена. Но есть люди, которые знают, как её разрушить. Давай просто сходим и выслушаем их. Не как приговор, а как карту к выходу из лабиринта».

Так из горькой правды родится не скандал, а договор. Не ультиматум, а протянутая рука, добавляет специалист.

Самые безгласные жертвы этой войны — дети. Они — живые барометры семейного климата, фиксирующие каждую бурю. Они ненавидят и любят одновременно — этот внутренний разрыв ломает хрупкий фундамент личности. Последствия ужасают: девочки сбегают в первые попавшиеся объятия, лишь бы не домой; мальчики бросают учёбу, лишь бы обрести финансовый побег. Их вызывающее поведение — это не бунт, а немой крик о помощи, которую они не в силах попросить словами.

Дорога к спасению: первый шаг, который не страшно сделать

Предложение посетить нарколога почти всегда встречает шквал отрицания. Здесь поможет тактика мягкого перенаправления: «Ты не веришь мне? Давай обратимся к независимому специалисту. Просто выслушаем его мнение. Если он скажет, что я не права, я успокоюсь и извинюсь».

Главное — найти «своего» врача. Не просто специалиста с дипломом, а проводника, которому сможет довериться и ваша семья, и тот, кто болен. Ваша роль в лечении — не роль няньки-надзирателя, а роль союзника. Вы — берег, к которому он плывёт, а не волна, что тащит его силой.

Но и вам, тем, кто годами жил в режиме «ожидания шторма», нужна помощь. Вы не сможете тянуть лодку, если сами идёте ко дну. Идеал — когда на терапию идут оба. Лечение должно стать предсказуемым, почти «скучным» маршрутом, где нет места сюрпризам. Только так оно станет успешным. Андрей Тюрин Врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед»

Те, кто доходит до конца, часто удивляются: «Неужели всё было так… просто?». Да. Нужно было лишь собрать осколки своей воли и сложить из них первый шаг. Если ваш близкий социально функционирует, но его жизнь уже обрела горьковатый запах перегара 3-4 раза в неделю — это не «тяжёлые будни». Это болезнь. Молчаливое ожидание — это соучастие в разрушении.

Не ждите, когда рухнет последняя опора. Тихая эпидемия лечится не молчанием, а действием. Стыдно не просить о помощи. Стыдно — позволить болезни похоронить заживо тех, чьи жизни вам дороги, заключает собеседник Life.ru.

