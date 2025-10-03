Мешки под глазами и опустевший кошелёк: Врач назвала главные маркеры зависимости человека от алкоголя

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, который был утверждён по международной инициативе Всемирной организации здравоохранения, проводится 3 октября. Эта дата напоминает о важности здорового образа жизни и необходимости в профилактике алкогольной зависимости — не только медицинской, но и социальной проблемы. Как распознать, что у близкого человека появляется зависимость от алкоголя, рассказала Life.ru врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Алкогольная зависимость развивается постепенно. Первые признаки болезни проявляются как в поведении, так и во внешности. Человек начинает чаще употреблять алкоголь. Например, если раньше он пил только по праздникам или выходным, то теперь «поводы» появляются и в будни», — говорит врач.

Вместе с этим растёт количество выпитого — всё потому, что организм становится более толерантным к алкоголю, и прежние дозы больше не приносят расслабления или эйфории. Ещё один тревожный знак — употребление алкоголя в одиночку. Если раньше человек выпивал в компании друзей, то теперь предпочитает делать это в одиночестве, скрываясь от окружающих.

Наконец, явный признак зависимости — тяга к алкоголю. Желание выпить становится сильнее человека, и он не может противостоять тому, чтобы купить спиртное.

Вместе с переменами в поведении меняется и внешность. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды — из-за этого лицо, особенно нос и щёки, краснеют. Из-за задержки жидкости лицо становится одутловатым, отёкшим. Под глазами появляются мешки и синяки. Часто при злоупотреблении алкоголем начинает расти вес. Это связано с тем, что спиртные напитки довольно калорийны и к тому же стимулируют аппетит. А на поздних стадиях алкогольной зависимости вес, наоборот, начинает снижаться. Это связано и со снижением аппетита при постоянном употреблении алкоголя, с частым состоянием похмелья и с сопутствующими проблемами с печенью и поджелудочной железой.

Также меняются и бытовые привычки. Человек теряет интерес к хобби, спорту. Все его мысли и действия начинают вращаться вокруг алкоголя. Нередко возникают проблемы на работе или учёбе — частые опоздания, невозможность справляться со своими обязанностями. Ухудшается память, скорость реакции. Нарушается сон. Страдают и члены семьи — из-за чрезмерной раздражительности и агрессии пьющего человека.

Появляются и трудности с деньгами — человек начинает тратить большие суммы на алкоголь, а это грозит долгами и финансовыми проблемами.

При всём при этом человек отрицает зависимость — убеждает себя и окружающих, что он контролирует ситуацию и может бросить пить в любой момент.

Помощь человеку с алкогольной зависимостью — сложный и длительный процесс, который требует терпения и профессиональной поддержки. Прежде всего важно быть рядом и показать свою готовность помочь, при этом не снимая с пьющего ответственности за употребление спиртного. Также следует убедить человека обратиться к специалисту — наркологу или психотерапевту.

Помимо этого эксперты называют шесть симптомов серьёзных болезней, когда врач нужен немедленно. В такой ситуации нужно вызывать скорую помощь. Life.ru узнал о болях, которые терпеть нельзя.