20 ноября, 06:14

Дочь Толкалиной и Кончаловского рассказала о новых отношениях после развода

Мария Кончаловская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского впервые после развода появилась на публике в сопровождении мужчины. На премьере фильма «Авиатор» наследница известной династии пришла с другом детства Виталием, но подчеркнула, что это не романтические отношения, передаёт издание Woman.ru.

При этом Мария подтвердила, что действительно начала новые отношения, но предпочитает не афишировать их из-за предыдущего негативного опыта.

«Был не совсем приятный опыт, и поэтому пока будет так», — объяснила она.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова и рэпер Джиган приняли решение о разводе после 13 лет совместной жизни. 6 октября Самойлова подала заявление о расторжении брака, выступив в качестве истца.

Мария Любицкая
