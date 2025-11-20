Дочь Толкалиной и Кончаловского рассказала о новых отношениях после развода

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского впервые после развода появилась на публике в сопровождении мужчины. На премьере фильма «Авиатор» наследница известной династии пришла с другом детства Виталием, но подчеркнула, что это не романтические отношения, передаёт издание Woman.ru.

При этом Мария подтвердила, что действительно начала новые отношения, но предпочитает не афишировать их из-за предыдущего негативного опыта.

«Был не совсем приятный опыт, и поэтому пока будет так», — объяснила она.

