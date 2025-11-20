Жительница Бийска получила 16 лет за финансирование ВСУ
Обложка © GigaChat
Жительница Бийска в Алтайском крае была приговорена к длительному сроку заключения по обвинению в государственной измене, связанной с финансовой поддержкой украинских вооружённых сил. Как сообщило региональное Управление ФСБ, суд назначил ей наказание в виде 16 лет колонии общего режима.
По данным следствия, гражданка 1983 года рождения перевела на банковский счет, которым пользовались военнослужащие ВСУ, сумму, превышающую 360 тысяч рублей. В ФСБ уточнили, что тем самым она оказала финансовую помощь иностранному государству, его организациям и представителям в действиях, которые были расценены как направленные против безопасности Российской Федерации.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделением УФСБ по Алтайскому краю по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за государственную измену.
Суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления и вынес обвинительный приговор. Важно отметить, что на данный момент решение суда еще не обрело законной силы. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй 275 УК РФ за государственную измену, составляет пожизненное лишение свободы.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высокопоставленных российских чиновников. Злоумышленники хотели подорвать его, спрятав взрывное устройство у могилы его родственника на кладбище в Москве. Позже выяснилось, что Киев оплатил эти услуги не деньгами, а метадоном.
