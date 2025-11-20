Жительница Бийска получила 16 лет за финансирование ВСУ

Жительница Бийска в Алтайском крае была приговорена к длительному сроку заключения по обвинению в государственной измене, связанной с финансовой поддержкой украинских вооружённых сил. Как сообщило региональное Управление ФСБ, суд назначил ей наказание в виде 16 лет колонии общего режима.

По данным следствия, гражданка 1983 года рождения перевела на банковский счет, которым пользовались военнослужащие ВСУ, сумму, превышающую 360 тысяч рублей. В ФСБ уточнили, что тем самым она оказала финансовую помощь иностранному государству, его организациям и представителям в действиях, которые были расценены как направленные против безопасности Российской Федерации.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделением УФСБ по Алтайскому краю по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за государственную измену.

Суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления и вынес обвинительный приговор. Важно отметить, что на данный момент решение суда еще не обрело законной силы. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй 275 УК РФ за государственную измену, составляет пожизненное лишение свободы.