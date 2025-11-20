Завербованного СБУ организатора взрыва в Балашихе признали вменяемым

Завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, признали вменяемым. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела.

«Его признали вменяемым, какое-либо психическое расстройство не выявлено», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме. Фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях.