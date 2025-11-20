Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 07:38

Завербованного СБУ организатора взрыва в Балашихе признали вменяемым

Игнат Кузин. Обложка © ТАСС / Мяйле Архангельская

Игнат Кузин. Обложка © ТАСС / Мяйле Архангельская

Завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, признали вменяемым. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела.

«Его признали вменяемым, какое-либо психическое расстройство не выявлено»,рассказал собеседник РИА «Новости».

Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме. Фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях.

Теракт против генерала: Раскрыты детали убийства офицера Генштаба под Москвой
Теракт против генерала: Раскрыты детали убийства офицера Генштаба под Москвой

Как сообщал Life.ru, 25 апреля 2025 года во дворе жилого дома в Балашихе взорвался Volkswagen. Источник взрыва находился внутри салона автомобиля. В результате происшествия погиб высокопоставленный офицер Генштаба Ярослав Москалик. Он проходил мимо машины в момент взрыва. Взорванное авто перепродавали минимум три раза с начала года и могли специально пригнать в Балашиху.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar