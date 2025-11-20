Россия и США
20 ноября, 07:46

Тагильчанка, обвинённая в гибели 11 человек после взрыва, просит Бастрыкина о встрече

Обложка © Telegram / МЧС России

Елена Сербинова, которую следствие считает виновной в гибели одиннадцати человек при взрыве в Нижнем Тагиле, направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину видеообращение. В нём женщина попросила руководителя ведомства о личной встрече. Сербинова настаивает на невиновности и приводит новые доводы в свою защиту.

«Меня сделали обвиняемой из потерпевшей, и у меня нет цели избавиться от ответственности любой ценой. Если я виновата — я готова нести ответственность, но я действительно хочу понимать в чём конкретно я виновата и что произошло в тот день. Я обращалась к разным специалистам по расследованию причин взрывов, и все как один имеют диаметральное мнение с мнением экспертов о причинах и эпицентре взрыва», — заявила Сербинова, передаёт URA.RU.

Она также раскритиковала работу следователей, указав, что те блокируют попытки предоставить дополнительные доказательства, мотивируя это необходимостью скорейшей передачи дела в суд.

По версии следствия, трагедия произошла из-за утечки бытового газа именно в квартире Сербиновой, что и привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Сама обвиняемая с этими выводами категорически не согласна. Одна из погибших в тот день — её дочь. Ранее она уже направляла обращение Бастрыкину, и тогда он взял дело на контроль. Теперь женщина вновь просит его о помощи, надеясь на пересмотр обвинения.

Напомним, что трагедия произошла 1 августа 2024 года. В многоквартирном доме прогремел взрыв, в результате которого обрушились два подъезда. Погибло 11 человек, в том числе шесть детей. Травмы получили 26 человек.

