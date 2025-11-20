Трампа не пригласили на похороны бывшего вице-президента США Дика Чейни

Дональд Трамп не получил приглашения на похороны бывшего вице-президента США Дика Чейни. Как сообщает Axios, это серьёзный отход от традиции, согласно которой действующие лидеры страны обычно присутствуют на таких церемониях.

Причина — испортившиеся отношения. Издание связывает это с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. После этого семья Чейни резко раскритиковала президента.

Конфликт усугубила многолетняя вражда Трампа с дочерью Дика Чейни, Лиз. Бывшая конгрессвумен была одним из его главных критиков в Республиканской партии, что и привело к финальной точке в общении семей.

Ранее появилась информация о кончине бывшего вице-президента США Дика Чейни в возрасте 84 лет. Политик ушёл из жизни 3 ноября 2025 года от осложнений на фоне пневмонии и сердечного заболевания. Чейни, занимавший пост вице-президента при Джордже Буше-младшем, считается одним из самых влиятельных в американской истории. Его карьера включала руководство аппаратом Белого дома, пост министра обороны в администрации Буша-старшего и ключевую роль в принятии решений после терактов 11 сентября.