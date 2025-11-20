ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали значительное количество высокоточного и беспилотного вооружения ВСУ за последние 24 часа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, перехвату подверглись четыре британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, а также было сбито сто девятнадцать беспилотников самолётного типа.