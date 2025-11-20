Россия и США
20 ноября, 09:37

ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали значительное количество высокоточного и беспилотного вооружения ВСУ за последние 24 часа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, перехвату подверглись четыре британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, а также было сбито сто девятнадцать беспилотников самолётного типа.

Ранее сообщалось, что 18 ноября ВСУ впервые с января решили обстрелять Россию ракетами ATACMS. По Воронежской области было выпущено четыре штуки, но ПВО справилась. В ответ в Харьковскую область полетел «Искандер», снёсший те самые пусковые установки. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.

