Штурмовые подразделения 6-й армии группировки войск «Запад» продолжают зачистку городских кварталов Купянска и уничтожение остатков окружённых формирований ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в районах населённых пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области были отражены две атаки украинских подразделений. Формирования 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии пытались деблокировать окружённые силы и прорваться к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Потери противника составили до 15 человек.

Справка: почему Купянск имеет стратегическое значение

Купянск считается одним из ключевых узлов на харьковском направлении. Город играет важную роль как крупный логистический центр, через который традиционно проходят транспортные маршруты, связывающие северо-восточные районы Харьковской области с другими участками линии боевого соприкосновения.

Особое значение Купянску придаёт его железнодорожная инфраструктура и близость к реке Оскол, которая используется как естественная водная преграда и ориентир при планировании обороны и логистики. Контроль над этим районом напрямую влияет на устойчивость снабжения подразделений, действующих в восточной части Харьковской области.

Справка: ситуация на харьковском направлении

В последние месяцы харьковское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков. Здесь регулярно фиксируются попытки контратак, рейдовых действий и артиллерийских дуэлей. Стороны стремятся удерживать контроль над транспортными коридорами и населенными пунктами, имеющими значение для переброски сил и техники.