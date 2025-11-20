ВС РФ продолжают зачистку Купянска и уничтожение окружённых подразделений ВСУ
Оглавление
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Штурмовые подразделения 6-й армии группировки войск «Запад» продолжают зачистку городских кварталов Купянска и уничтожение остатков окружённых формирований ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в районах населённых пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области были отражены две атаки украинских подразделений. Формирования 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии пытались деблокировать окружённые силы и прорваться к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Потери противника составили до 15 человек.
Справка: почему Купянск имеет стратегическое значение
Купянск считается одним из ключевых узлов на харьковском направлении. Город играет важную роль как крупный логистический центр, через который традиционно проходят транспортные маршруты, связывающие северо-восточные районы Харьковской области с другими участками линии боевого соприкосновения.
Особое значение Купянску придаёт его железнодорожная инфраструктура и близость к реке Оскол, которая используется как естественная водная преграда и ориентир при планировании обороны и логистики. Контроль над этим районом напрямую влияет на устойчивость снабжения подразделений, действующих в восточной части Харьковской области.
Справка: ситуация на харьковском направлении
В последние месяцы харьковское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков. Здесь регулярно фиксируются попытки контратак, рейдовых действий и артиллерийских дуэлей. Стороны стремятся удерживать контроль над транспортными коридорами и населенными пунктами, имеющими значение для переброски сил и техники.
Военные эксперты отмечают, что именно Купянское направление рассматривается как важная зона влияния на общую оперативную обстановку в регионе. Активные боестолкновения здесь связаны прежде всего с борьбой за коммуникации и удержание линии снабжения.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.