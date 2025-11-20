Россия и США
20 ноября, 10:33

Песков: Говорить о трибунале над неонацистами рано, СВО продолжается

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможный трибунал над украинскими неонацистами преждевременно — спецоперация продолжается. Так он ответил на вопрос о возможном аналоге Нюрнбергского процесса.

«Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО», — заявил Песков.

Песков назвал потерей сдержанности слова главы Airbus о ядерном оружии в Европе

Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что в Кремле считают любое время подходящим для мирного урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путём. Он подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной, независимо от обстановки на линии боевого соприкосновения, внутриполитической ситуации в Киеве или сезонных факторов.

