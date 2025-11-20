В Кремле ответили на вопрос о консультациях с США по Украине

Москва и Вашингтон поддерживают связь, однако это не означает, что по украинской проблеме идут полноценные консультации. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как таковых консультаций сейчас не ведётся. Контакты, безусловно, есть. Но процесс, который можно было бы назвать консультациями, — нет, он не ведётся», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, идут ли сейчас консультации с США по достижению мира на Украине.