Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 10:24

В Кремле ответили на вопрос о консультациях с США по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва и Вашингтон поддерживают связь, однако это не означает, что по украинской проблеме идут полноценные консультации. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как таковых консультаций сейчас не ведётся. Контакты, безусловно, есть. Но процесс, который можно было бы назвать консультациями, — нет, он не ведётся», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, идут ли сейчас консультации с США по достижению мира на Украине.

Слуцкий: Ближайшие дни покажут, готов ли Киев к переговорам с РФ
Слуцкий: Ближайшие дни покажут, готов ли Киев к переговорам с РФ

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена. А в четверг, 20 ноября, главы МИД стран ЕС проведут совещание, на котором обсудят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar