Залужный отказал Ермаку во встрече в Британии из-за коррупционного скандала

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался договориться о встрече с бывшим главкомом ВСУ, нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Однако, по данным Associated Press, близкий к Залужному чиновник сообщил, что запрос отклонили.

«Ермак, по всей видимости, стремится укрепить свою поддержку в правительстве. Он пытался организовать встречу с... Залужным... По словам чиновника, в просьбе о встрече было отказано», — указано в статье.