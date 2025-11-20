Россия и США
20 ноября, 11:41

Залужный отказал Ермаку во встрече в Британии из-за коррупционного скандала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starostenko

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался договориться о встрече с бывшим главкомом ВСУ, нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Однако, по данным Associated Press, близкий к Залужному чиновник сообщил, что запрос отклонили.

«Ермак, по всей видимости, стремится укрепить свою поддержку в правительстве. Он пытался организовать встречу с... Залужным... По словам чиновника, в просьбе о встрече было отказано», — указано в статье.

Политолог объяснил, как Зеленский будет «искупать вину» перед Западом за коррупцию на Украине
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может отстранить с должности главы Офиса президента Украины Андрея Ермака уже в четверг, 20 ноября. Сообщается, что среди возможных кандидатов на этот пост рассматривается экс-посол Украины в США Оксана Маркарова. Причина — коррупционный скандал, в котором фигурируют многие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе и Ермак.

Полина Никифорова
