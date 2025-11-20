Предполагаемый мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов, является инфантильным и не учитывающим российские интересы. Данное мнение выразил военкор Александр Коц, подчеркнув, что для РФ неприемлема сама идея аренды собственных территорий.

«Чтение вбросов об очередном «мирном плане Трампа» — занятие хоть и бесполезное, но, надо признать, увлекательное. Даёт понимание об уровне аналитической мысли наших потенциальных противников, который сколь «великодеожавный», столь же и инфантильный. 28 пунктов, якобы сформированных в Вашингтоне, построены на моделях, которые ранее условно успешно сыграли. Например, в Газе. И они в полной мере не учитывают ни глобальные интересы, ни менталитет противоборствующих сторон», — написал журналист в своём телеграм-канале.

Особое недоумение у Коца вызвал пункт о передаче Донбасса России в аренду с сохранением права собственности за Киевом. Военкор указал, что такая схема предполагает добровольный отказ Москвы от части суверенитета над своими конституционными территориями. Он возмутился перспективой платить за пользование недрами Донбасса, который предстоит восстанавливать за российские средства. Журналист задался риторическим вопросом о том, не предложат ли в будущем аренду Курильских островов или Калининградской области.

Военкор напомнил о генетическом неприятии русскими идеи отчуждения своей земли, что является важным нематериальным фактором, игнорируемым американскими аналитическими центрами. Он признал отдельные позитивные аспекты плана вроде сокращения ВСУ и прекращения американской военной помощи, но подверг критике положения о статусе Украинской православной церкви (УПЦ) на российских территориях. Коц заверил, что Россия самостоятельно определит религиозные статусы на своей земле, выразив большую озабоченность положением православных на остальной Украине.

Что касается вопросов глобальной безопасности, то соответствующие пункты были названы совершенно несостоятельными. Временный отказ Киева от вступления в НАТО лишь создаёт иллюзию завершенного конфликта для американского президента, но не решает коренные проблемы. Обозреватель указал на сохраняющиеся риски возобновления конфликта после окончания правления Трампа, а также на желание Европы продолжать боевые действия до последнего украинца.

«Ключевой вопрос в любых соглашениях, которые могут быть заключены: а кто будет гарантировать, что это не очередной «Минск» (Минские соглашения)? То-то же», — подытожил Коц.

Напомним, что Дональд Трамп одобрил подробный мирный план из 28 пунктов, направленный на разрешение конфликта на Украине. Документ направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он содержит в себе то, что Украине хочет, и в чём нуждается. Тем не менее Владимир Зеленский отказался принять условия, поскольку план включает признание Крыма и Донбасса российскими территориями и сокращение численности ВСУ.