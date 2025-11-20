Совет при президенте анонсировал масштабную реформу преподавания русского языка

Заседание открыла председатель Совета, советник президента Елена Ямпольская. Она сообщила, что новая линейка учебников будет внедряться поэтапно с 2027 года. Первыми в школы поступят учебники для 5–7 и 10–11 классов — с 1 сентября 2027 года, остальные — годом позже. Учебники также предназначены для системы среднего профессионального образования.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что работа над учебниками ведётся совместно с Советом и сопровождается утверждением единых федеральных программ по русскому языку и литературе. Параллельно планируется проведение курсов повышения квалификации для учителей.

По словам Ямпольской, при разработке учебных материалов учитывались мнения педагогов, школьников и их родителей. Для этого были проведены встречи с преподавателями из всех регионов, а также консультации со старшеклассниками и победителями олимпиад.

Отдельное внимание на заседании уделили итогам Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который направлен на создание игр и игрушек на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что в этом году будет выпущено около 150 тысяч экземпляров работ победителей, а в следующем — остальные. Второй этап конкурса запланирован на 2026 год.

Кроме того, в ходе заседания предложено провести Всероссийский конкурс видеоконтента «Читаем всей семьей» для популяризации семейного чтения. Также было заявлено о развитии школьных литературных клубов — сейчас в регионах уже создано около 2500 таких объединений, работающих совместно с обществом «Знание» и Театральным институтом имени Щукина.

Завершающим анонсом заседания стало сообщение о проведении в декабре 2025 года Первого Международного форума школьных библиотекарей, в котором примут участие более тысячи специалистов из России и других стран.

Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка был создан для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также укрепления позиций русского языка в мире.