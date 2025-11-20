Российский комик Алексей Кривеня раскрыл секрет крепкого брака

Лидер команды «Русская дорога» Алексей Кривеня рассказал о гораздо более серьёзных вещах — о семье. В интервью для «Леди Mail» он затронул тему своих длительных отношений с женой. Артист признался, что основой его двенадцатилетнего брака является привычка открыто обсуждать любые конфликтные ситуации, а не избегать их.

«Нам с Настей повезло. Мы нашли друг друга, и с каждым годом наши отношения всё лучше. Мы всегда проговариваем всё, что нас не устраивает. Моё мнение — лучше высказаться и поругаться, чем замалчивать проблему», — отметил он.

Говоря о детях, Кривеня подчеркнул, что они с супругой воспитывают дочь и сына в атмосфере постоянного диалога. По его словам, они просто любят своих детей, много с ними разговаривают, помогая разбираться с проблемами и поддерживая в любых начинаниях.

Ранее Life.ru сообщал, что суд начал рассмотрение дела о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Сторона ответчика запросила положенный по закону трёхмесячный период для примирения перед окончательным разводом. Пара вступила в брак в 2012 году, у них четверо общих детей.