Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 ноября, 13:48

«Архангел Спецназа»: Бои за Волчанск близки к завершению

Операция по установлению контроля над Волчанском в Харьковской области находится на финальной стадии. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».

По данным источника, большая часть населённого пункта перешла под контроль российских подразделений, которые продолжают зачистку территории и проверку жилой застройки. Отмечается, что остаются отдельные очаги сопротивления, где продолжаются боестолкновения.

Также сообщается, что российские силы продвинулись в восточном направлении и установили контроль над частью ключевых транспортных артерий в районе города.

Официальных комментариев от Минобороны РФ и украинской стороны на момент публикации не поступало.

Бои за Волчанск начались весной 2024 года после активизации боевых действий на севере Харьковской области. Населённый пункт расположен вблизи российско-украинской границы и имеет стратегическое значение как транспортный узел и опорный пункт на подступах к Харькову. За время боёв город неоднократно переходил в зону интенсивных артиллерийских обстрелов, значительная часть инфраструктуры была повреждена, большая часть мирного населения эвакуирована. Стороны регулярно сообщали о наступательных и оборонительных действиях в этом районе, однако линия соприкосновения оставалась нестабильной. Волчанск рассматривается как один из ключевых участков северного направления Харьковского фронта.

Ранее военнослужащий ВСУ, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что окружённые украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) оказались перед выбором между капитуляцией и уничтожением, причём те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы.

Марина Фещенко
