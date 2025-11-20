Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова отказалась от предложения возглавить офис Владимира Зеленского. Данную информацию передаёт телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа».

В украинских СМИ появилась информация о возможной замене действующего главы офиса лидера киевского режима Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Народный депутат Алексей Гончаренко* предполагал, что именно Маркарова может занять эту должность.

«Собеседник в «Слуге народа» сообщил, что... Маркарова отказалась от предложения возглавить офис вместо Андрея Ермака», — передаёт телеканал.

Позже Маркарова заявила «Украинской правде», что ей и вовсе не поступало никакого предложения и вообще она вернулась с госслужбы в частный сектор. До своей первой работы во власти Украины (заместитель министра — руководителя аппарата Министерства финансов) она возглавляла инвестиционную группу ITT.

Ранее стало известно, что предстоящая встреча Владимира Зеленского с депутатами от правящей партии «Слуга народа» может привести к серьёзным кадровым перестановкам. Главарь киевского режима рассматривает возможность отстранения от должности руководителя фракции Давида Арахамии. Тот предъявил Зеленскому ультиматум, потребовав увольнения главы офиса Андрея Ермака для сохранения парламентского большинства. Однако бывший комик отказался выполнить это требование.

