В Германии назвали главное условие для начала «честных переговоров» по Украине
Йоханн Вадефуль. Обложка © ТАСС / ЕРА
Перед встречей глав МИД стран ЕС министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина должна сохранить свой суверенитет после урегулирования конфликта. Он добавил, что вопрос о границах Незалежной должен быть предметом «переговоров на равных».
Согласно его заявлению, как европейские страны, так и украинская сторона должны быть вовлечены в процесс выработки мирного плана. Он подчеркнул, что первостепенным требованием для начала переговорного процесса является «немедленное прекращение огня, не обременённое никакими предварительными условиями».
«Только после этого могут состояться честные переговоры», — добавил Вадефуль.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена. А сегодня, 20 ноября, главы МИД стран ЕС также проведут совещание, на котором обсудят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине.
