В Германии назвали главное условие для начала «честных переговоров» по Украине

Согласно его заявлению, как европейские страны, так и украинская сторона должны быть вовлечены в процесс выработки мирного плана. Он подчеркнул, что первостепенным требованием для начала переговорного процесса является «немедленное прекращение огня, не обременённое никакими предварительными условиями».