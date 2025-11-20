Россия и США
20 ноября, 15:50

В Госдуму внесли проект о запрете выдворения иностранцев, служивших в ВС России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Госдуму поступил законопроект от правительства, запрещающий высылать из России иностранцев и лиц без гражданства, воевавших в составе ВС РФ. Документ находится в открытом доступе в электронной базе Думы.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, предлагается ввести ограничения на административное выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили по контракту в ВС РФ и участвовали в выполнении их задач.

Правительственная инициатива, одобренная комиссией по законопроектной деятельности, вносит поправки в статью 464 УПК РФ. Согласно этим изменениям, иностранные граждане и лица без гражданства, служащие или служившие по контракту в российских ВС РФ и участвовавшие в боевых действиях, не подлежат выдаче иностранным государствам.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предоставил иностранным гражданам, участвующим в специальной военной операции, возможность в упрощённом порядке получить российское гражданство или вид на жительство. Указ главы государства предусматривает специальные льготные условия для этой категории лиц, связанные с их участием в СВО.

